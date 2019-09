Laurent Kerusoré (Plus belle la vie) : Officialisation et photo de son compagnon

Samedi 21 septembre 2019, les 112 000 abonnés de Laurent Kerusoré ont pu découvrir une image inhabituelle : leur idole posant avec son compagnon. En effet, l'acteur emblématique de Plus belle la vie (France 2) a dévoilé une image de son cher et tendre pour la première fois. Toujours aussi discret sur sa vie privée, le comédien de 45 ans a bien pris soin de ne pas montrer le visage de son amoureux, caché par des lunettes de soleil et une casquette.

"Plus le temps de comprendre, juste vivre. C'est si bon !", écrit-il en légende de sa photo, précisant "pour toujours", "bonheur" et "amoureux" dans les hashtags. Laurent Kerusoré et son compagnon semblent avoir passé un samedi ensoleillé au restaurant de plage Blue Cargo, près de Biarritz. C'est d'ailleurs dans cet établissement que Tina Kunakey et Vincent Cassel avaient fait une halte lors de leur week-end de mariage, en août 2018.