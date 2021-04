Laurent Kerusoré "le coeur en ruine" : il annonce la mort de sa "pétillante Rosy"

Laurent Kérusoré s'est saisi de son compte Instagram mercredi 21 avril 2021 pour annoncer la mort de son fidèle chien, Rosy, décédé la veille. Encore très jeune, la petite boule de poil a malheureusement fait une mauvaise rencontre aux conséquences très graves.

"Mes amours, j'ai ce matin le coeur en ruine. Notre pétillante Rosy nous a quitté hier soir. Après avoir espéré toute une semaine, nous avons dû prendre une décision délicate et tellement douloureuse d'abréger sa déjà si petite vie. 1 an et demi! Les séquelles au niveau de son museau étaient trop importantes pour que Rosy puisse vivre une vie normale de chien. Tu vas terriblement nous manquer...", a écrit Laurent Kérusoré sous une photo de sa Rosy. Et pour le comédien de Plus belle la vie de révéler les causes responsables de sa mort : "Ps: s'il vous plaît, soyez vigilants avec vos animaux, le printemps leur apporte hélas bien de tracas. Comme ces salopes de chenilles processionnaires. J'espère que Rosy aura pu sauver quelques vies."

Car oui, les chenilles processionnaires dont il parle sont un véritable danger pour les animaux de compagnie. Lorsqu'il est piqué, le chien est en proie à une violente irritation et parfois à une allergie. Des symptômes qui peuvent dégrader par la suite la santé de l'animal très rapidement. Après avoir annoncé la disparition de son adorable Yorkshire Terrier, Laurent Kérusoré a reçu une vague de messages bienveillants de la part de sa communauté. "Ooooh je suis tellement triste et désolée pour vous", "Plein de courage...", peut-on lire en masse.