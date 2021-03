Laurent (L'amour est dans le pré 2020) transformé : une candidate dévoile son nouveau look

Laurent pourrait presque désormais passer incognito. L'agriculteur et ex-candidat de "L'amour est dans le pré" est apparu sur les réseaux sociaux et en a surpris plus d'un en arborant un tout nouveau look. Photo !

Voilà plusieurs mois maintenant que le tournage de la quinzième saison de L'amour est dans le pré s'est terminé. En décembre 2020, les téléspectateurs disaient au revoir aux 13 agriculteurs qui avaient tenté de trouver la perle rare lors du bilan avec Karine Le Marchand, dont Laurent. L'éleveur de vaches allaitantes en Normandie de 45 ans annonçait malheureusement qu'il s'était séparé de Charlotte, sa prétendante coup de coeur avec qui il était resté en couple trois mois. Depuis difficile de savoir comme se porte Laurent, lui qui fait l'impasse sur les réseaux sociaux. Ses fans peuvent toutefois compter sur Cathy, une autre candidate du programme, pour donner de ses nouvelles. Récemment, la pétillante viticultrice a d'ailleurs posé au côté de son confrère sur Instagram. "Cathy est en tournée livraisons ! Passage obligé chez mes amis de la saisons 15 si vous voulez des saucissons pâtés ou chorizo de Laurent je vous les ramène", a-t-elle légendé sous l'image. Une image qui a de quoi surprendre étant donné que Laurent y apparaît quelque peu transformé. En effet, l'agriculteur a décidé de se laisser pousser la barbe ainsi que les cheveux comme un vieux loup de mer. "Euh c'est quoi cette barbe ?", a réagi un internaute, vraisemblablement très étonné. Pour un autre, ce changement n'est pas pour lui déplaire. "Toujours aussi beau notre Laurent", peut-on lire.



En revanche, sa copine Cathy n'a partagé aucun détail autour de sa vie sentimentale. Pour rappel, Laurent était célibataire depuis un an lorsqu'il a participé à L'amour est dans le pré. Dans le passé, il a eu trois relations qui ont duré environ sept ans et a même été marié une fois, mais n'a jamais eu d'enfant. Avec Charlotte, qui s'est récemment fait agresser, il pensait avoir trouvé l'amour. La rupture a été difficile à encaisser. L'agriculteur a expliqué avoir ressenti "une espèce de dépression à la maison" une fois qu'il s'est retrouvé seul chez lui.