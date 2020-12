Laurent (L'amour est dans le pré), sa rupture avec Charlotte : "Espèce de dépression" après son départ

Laurent (45 ans), un éleveur de vaches allaitantes en Normandie qui souhaitait à tout prix fonder une famille. Il comptait donc beaucoup sur L'amour est dans le pré 2020 pour rencontrer l'amour de sa vie. Est-il toujours en couple avec Charlotte ? La réponse a été donnée lors de la diffusion de la dernière partie du bilan, le 14 décembre 2020.

A l'issue du speed-dating, Laurent avait convié son coup de coeur Emilie, une maman célibataire de 39 ans, et Charlotte, une vendeuse en prêt-à-porter de 29 ans également mère. S'il était heureux de les recevoir ensuite chez lui, il était loin d'être dans la séduction au départ, une situation qui a agacé les deux prétendantes au plus haut point. Elles n'ont pas hésité à faire part de leur ressenti, ce qui a provoqué une prise de conscience chez Laurent. Il a alors laissé penser à la belle blonde qu'elle était sa favorite. Pourtant quand les jeunes femmes lui ont demandé ce qu'il en était, l'agriculteur a expliqué qu'il se verrait bien avec la brunette.

Lassée, Emilie a pris la décision de ne plus lui laisser une chance et est rentrée chez elle. Charlotte, qui craignait d'être le second choix a finalement été vite rassurée par Laurent et les deux candidats se sont mis en couple.

Malheureusement, leur idylle n'a pas duré. Ils étaient pourtant bien partis pour vivre une belle histoire d'amour. Lors de leur week-end en amoureux au Touquet, ils étaient plus amoureux que jamais. Charlotte avait même fait savoir qu'elle voulait emménager chez Laurent, avec sa fille. Mais que s'est-il donc passé ? "Elle est partie. Je ne lui ai pas dit de partir mais je ne l'ai pas retenue non plus. Je pense que ça a été difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour le courage qu'elle a eu. On était tellement différents... Ca faisait trois mois qu'on était ensemble. Elle avait besoin de m'avoir avec elle mais je n'étais pas toujours là.", a-t-il confié à Karine Le Marchand.

Laurent n'a pas caché qu'il avait été très peiné qu'elle parte au bout de trois mois. Il a ressenti "une espèce de dépression à la maison" car il n'y avait plus de bruit, il se retrouve tout seul et il s'était attaché à Charlotte et à sa fille. Cette aventure lui a permis de se rendre compte qu'il devait être plus organisé.