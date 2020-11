Laurent (L'amour est dans le pré 2020) : Tensions avec Emilie qui fait des accusations

L'ambiance était particulière pour Laurent. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 (M6) du 2 novembre, ses deux prétendantes Charlotte (29 ans) et Emilie (39 ans) lui ont reproché de ne pas être dans la séduction et de trop travailler. L'éleveur de vaches allaitantes de 45 ans a donc fait des efforts pour ne pas gâcher cette belle expérience.

Laurent était plus que jamais dans la séduction lors de l'épisode du 16 novembre, notamment avec Emilie. La belle blonde et l'agriculteur ont fait un tour de quad. Effrayée par la vitesse, elle s'est accrochée à Laurent. Malgré le stress de la prétendante, la bonne humeur et la complicité étaient au rendez-vous. Une situation qui n'a pas échappé à Charlotte. Cette dernière lui a clairement demandé s'il se voyait avec l'une d'elles et laquelle il préférait. "C'était plus toi", a admis l'agriculteur auprès des deux femmes, car la vendeuse de prêt-à-porter le poussait dans ses retranchements.

Sans surprise, Emilie n'a pas digéré cette réponse, car elle pensait qu'ils avaient vécu quelque chose de spécial lors de la promenade en quad. "Tu es une vraie girouette. Tu as de la chance que je mâche mes mots. Tu tentais un rapprochement", s'est-elle indignée. Laurent a donc assuré qu'il n'avait pas tenté quoi que ce soit. Charlotte n'a pas été convaincue par cette explication : "J'ai vu comment tu la regardais. Tu la regardes avec du désir. Hier soir j'ai pété un plomb. Je sais que tu attendais aussi quelque chose d'Emilie. Je trouve aussi que tu es une girouette, tu ne sais pas te positionner." Les deux prétendantes étaient donc toutes deux une fois de plus refroidies.

Laurent sincère avec Charlotte ?

Malgré la situation compliquée, les jeunes femmes ont tout fait pour garder le sourire lors de la présentation aux proches. Et il a annoncé à ses amis qu'il avait une préférence pour Charlotte. Très vite, Laurent a donc eu une discussion avec Emilie pour tout de même savoir ce qu'elle ressentait pour lui. Peut-être espérait-il qu'elle change d'avis et décide de lui laisser une chance mais pour la belle blonde, la "flamme était éteinte". Le lendemain, Emilie a donc fait ses valises.

Rapidement, Laurent a voulu rassurer Charlotte concernant sa sincérité. Tous deux ont notamment passé un agréable moment lors d'une balade en tracteur. Rassurée, la belle brune a compris qu'elle n'était finalement pas "le choix par défaut". Reste à savoir si leurs premiers moments de complicité déboucheront sur une relation. Laurent en tout cas se projetait parfaitement avec elle.