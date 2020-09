Laurent (L'amour est dans le pré) : "Une prétendante a failli partir en courant"

L'amour est dans le pré 2020, débute lundi 14 septembre sur M6 et Laurent vient d'accorder une interview à Télé Star. Dans celle-ci, il fait des révélations sur le tournage et admet ne pas avoir pris le temps de préparer sa maison pour l'arrivée de ses prétendantes.

Laurent (45 ans) est éleveur de vaches allaitantes en Normandie, divorcé et sans enfant. À force d'échecs amoureux, l'ancien rugbyman de 1,93 m et 120 kg a fini par se renfermer. Une chance que sa candidature pour L'amour est dans le pré ait été retenue ! Heureux de constater qu'il a reçu beaucoup de lettres et que des téléspectatrices n'ont pas hésité à enquêter pour trouver son numéro de téléphone, le quadragénaire a finalement invité dix femmes au speed-dating. "J'avais peur que beaucoup ne viennent pas. J'ai un tel manque de confiance en moi", précise-t-il.

Deux d'entre elles sont ensuite allées chez lui comme le prévoit l'émission. Un séjour qui a bien failli tourner court pour l'une d'entre elles... à cause de la décoration de la maison de Laurent. Lorsque la journaliste lui demande comment ses prétendantes ont trouvé sa déco, il répond : "Il y en a une qui a failli partir en courant ! Je n'ai absolument pas eu le temps de préparer la maison, mais c'était un mal pour un bien. L'idée n'était pas qu'elles viennent s'installer parce qu'elles aimaient mon environnement et ma jolie maison, mais pour partager des choses avec moi et construire quelque chose ensemble. L'une y a été plus sensible que l'autre et ça risque de vous surprendre !" Les téléspectateurs sont prévenus...

Pour rappel, Laurent recherche une femme dynamique, tactile, féminine, sincère et sociable. Et il n'a pas caché à Karine Le Marchand qui l'a interrogée sur sa libido que c'était mieux "si [c'était] quotidien". "Si c'est bien fait, ça ne prend pas trop de temps", avait-il même ajouté avec humour.