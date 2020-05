Laurent Voulzy et sa femme peinés après un terrible accident...

Le 25 avril 2020 restera comme une date sombre pour Laurent Voulzy et sa femme Mirella Lepetit. Ils ont perdu leur adorable Triskell, une petite chatte noire qui faisait leur bonheur et a été emportée après un accident causé par un chauffard.

C'est sur Facebook que l'épouse du chanteur a annoncé la triste nouvelle. "On ne mesure la perte qu'à l'aune de l'absence. Notre petite Quiberonnaise n'est plus... Sa vie s'est achevée d'une façon brutale, fauchée par un chauffard. Quand elle ne s'alanguissait pas d'un air triomphant sur le clavier de l'ordinateur à l'affût des câlins, elle se perchait derrière mon dos, enveloppant son royaume d'un regard conquérant et bienveillant. Nulle n'était besoin de mots entre nous, elle m'entendait dans le silence de nos échanges. Nous partagions nos secrets... Elle m'inspirait. Au pied du lit, la petite boule de poils noirs s'est irrémédiablement tue. Ses doux ronrons ne bercent plus nos nuits. Ma panthère s'en est allée au paradis des chats. Triskell vit désormais dans le cocon soyeux de nos souvenirs. Pour l'éternité..."

Heureusement, Mirella peut se consoler dans les bras de son mari Laurent Voulzy pour atténuer sa peine. La journaliste du Nouvel Obs a épousé l'interprète des tubes Le pouvoir des fleurs, La fille d'avril ou encore Rockollection en 2010 ; le chanteur a perdu sa première femme, morte en 2015. L'artiste à qui l'on doit l'emblématique Belle-Île-en-Mer a transmis à sa femme son amour pour la Bretagne et le couple profite d'une maison à Saint-Pierre-Quiberon. Idéal pour les vacances et le confinement !