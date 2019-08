Laurent Voulzy : Sa femme bientôt opérée après une terrible chute

L'épouse de Laurent Voulzy, Mirella Lepetit, donne de ses nouvelles sur son compte Facebook. Après avoir fait une chute en Bretagne, la journaliste du Nouvel Observateur écrit : "Béquilles et attelle ont été mes fidèles compagnes de l'été ! Elles assurent mes pas en attendant que l'opération redonne une belle mobilité à ma gambette. Encore quelques mois à attendre... Patience et douceur sont toujours récompensées..." Elle poste également quelques photos montrant que sa jambe gauche est complètement immobilisée.

La vie me dit de ralentir

C'est en juillet 2019 que l'accident est survenu. Le couple se baladait tranquillement en Bretagne sur la côte sauvage, lorsque Mirella a glissé brutalement sur un rocher. Dans France dimanche, elle explique : "Rupture des ligaments croisés antérieurs, fissure du ménisque, tibia très abîmé, etc. La vie me dit de ralentir." Après une opération prévue en septembre pour recoudre les tissus, la femme de Laurent Voulzy devra faire une rééducation. Elle confie : "J'en ai pour quelques mois !"

Déjà papa de Julien (48 ans) et Nicolas (40 ans), issus de son mariage avec sa première épouse Betty, Laurent a un fils avec Mirella, Quentin (17 ans). L'interprète de La Fille d'avril a récemment révélé avoir eu avant cette union un autre fils Cliff, sans donner plus d'indications à son sujet. Mariés depuis 2010, l'interprète du tube emblématique Belle-Île-en-Mer a transmis à sa femme son amour pour la Bretagne – où il a passé ses vacances d'enfance. Les tourtereaux ont acquis une maison à Saint-Pierre-Quiberon, où ils passent régulièrement leurs vacances. Pendant sa période de convalescence, Mirella pourra compter sur le soutien de son mari, mais également sur ses douces musiques, pour se rétablir au plus vite.