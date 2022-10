"On s'est raccroché au nez" : Laurent Voulzy et Alain Souchon fâchés après une brouille "électrique"

Amis dès le début de leurs carrières musicales respectives, Laurent Voulzy s'est souvenu d'une regrettable brouille avec Alain Souchon dans les années 1980. Peu de temps après avoir connu le succès dans le 7ème art dans le film L'été meurtrier sorti en 1983, l'interprète du titre Foule Sentimentale s'était senti délaissé par Laurent Voulzy qui semblait ne plus avoir de temps à lui consacrer.

En plein travail sur son album Bopper en larmes, Laurent Voulzy avait effectivement repoussé à de nombreuses reprises son travail avec Alain Souchon, faute de temps. Interviewé dans le documentaire Alain Souchon : la bande originale de sa vie diffusé le 30 septembre 2022 sur France 3, le papa de Julien, Nicolas, Cliff et Quentin a raconté cette dispute qui l'avait à l'époque beaucoup marqué.

Il s'est emporté

"Je m'étais engagé avec lui. Il m'avait dit :'On doit écrire des chansons'. Je lui ai dit 'Oui, Alain' et l'enregistrement n'en finissait plus. (...) Puis un jour, il me dit : 'Laurent, ça fait des mois que j'attends qu'on fasse des chansons ensemble. Je lui ai dit : 'Je n'ai pas fini mon enregistrement'. Et là, il s'est emporté pendant dix secondes et on s'est raccroché au nez" confie le chanteur qui ajoute, amusé : "Je crois que c'est la seule fois de notre vie." Décrivant l'énervement d'Alain Souchon comme une "décharge électrique", il poursuit : "Trente secondes après, j'ai rappelé Alain. Je lui ai dit : 'On ne peut pas se disputer pour ça". Une brouille rapidement réglée et qui a donné lieu à une conversation beaucoup plus "douce" entre les deux artistes.

Pour rappel, Laurent Voulzy et Alain Souchon se sont rencontrés en 1974. Après un coup de foudre amical, ils ont immédiatement collaboré sur le titre J'ai dix ans, énorme succès de la chanson française. S'ensuivront des titres emblématiques comme Bidon, Allô maman bobo, Jamais content, Y'a d'la rumba dans l'air. Leurs fils sont également devenus amis puisque Julien Voulzy a formé le groupe Les Cherche Midi avec Pierre Souchon, fils aîné d'Alain Souchon.