Laury Thilleman pose avec sa petite soeur Julie, son "Bouddha" : "Elle ferait une magnifique Miss"

"Elle ferait une magnifique Miss Bretagne...", "Julie, postule à Miss France !", "Il va falloir la convaincre de se rendre à l'élection Miss France", "Aussi jolie que sa grande soeur que de beautés finisterienne", "Le même magnifique sourire", Vous avez le même sourire", "Superbes", "Magnifiques" ont commenté les internautes, stupéfaits par la ressemblance entre les deux soeurs. "Je t'aime de tout mon coeur" a également répondu la petite soeur de Laury, flattée par ces magnifiques mots, avant que l'ancienne Miss ne réponde à son tour : "Et moi tu le fais exploser tellement c'est fort".

Ce n'est pas la première fois que la femme de Juan Arbelaez dévoile le visage de sa soeur cadette. En 2019 déjà, l'ancienne reine de beauté avait posé avec sa soeur qu'elle a choisie comme égérie pour sa marque de vêtements Parisienne et alors. "Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai lancé ma marque de fringues Parisienne et alors. (...) Pour faire court, c'est une marque éthique et responsable. Les matériaux utilisés respectent l'environnement et le tout est Made in France, of course my dear" avait expliqué l'ancienne candidate de Danse avec les stars.