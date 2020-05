Laury Thilleman : Son mari Juan Arbelaez méconnaissable après un rasage complet

Pour Laury Thilleman et Juan Arbelaez, les jours s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Toujours prêt à apporter un peu de bonne humeur aux internautes, le couple relève tous les challenges possibles et imaginables qui circulent sur la Toile. Qu'il s'agisse de faire du sport, de la cuisine, ou qu'il n'y ait même aucun but particulier, l'ancienne Miss et son chéri de chef sont au taquet !

Mais ce dimanche 3 mai 2020, c'est de son propre chef que Juan Arbelaez a décidé de changer de look. En effet, l'ancien candidat de Top Chef s'est soudainement débarrassé de sa moustache et de sa barbe, de quoi ainsi le rendre méconnaissable. D'ailleurs, ce style n'est pas pour plaire à sa belle à en croire la légende sous la photo d'elle et Juan en train de prendre la pause devant un plat de pains au fromage. "Quand ton mec se tape la même tête qu'un PÃO DE QUEIJO", écrit-elle, accompagnant son message d'un émoji de bébé et de celui d'un personnage au bout du rouleau.

Qu'à cela ne tienne, Juan Arbelaez a davantage fait l'unanimité auprès des abonnés, qui ont apprécié sa prise de risque. "Et 10 ans de moins", "Trop beau sans barbe", "Monsieur : vous êtes beaucoup mieux sans votre moustache", "Waouh je l'avais pas reconnu !!!", "Ça le change tellement", lui reconnaissent-ils. Un internaute a même souligné une utilité spéciale à être imberbe du visage pendant le confinement : "Au moins le Covid-19 n'ira pas se loger dans la moustache et le petit collier."