Le Caméléon : Que devient la belle Andrea Parker ?

Dans Le Caméléon, les téléspectateurs suivaient les aventures de Jarod, un homme ayant longtemps été enfermé dans un établissement secret appelé Le Centre, qui exploitait ses capacités mentales hors du commun. Constamment pourchassé, il avait sur ses traces Mademoiselle Parker... Que devient Andrea Parker, qui incarnait ce personnage à l'écran ?

Après la diffusion du dernier épisode de la série, en 2000 sur la chaîne américaine NBC, Andrea Parker a continué de jouer sur le petit écran, jouant de 2002 à 2006 dans une sitcom méconnue en France : Less Than Perfect. Puis en apparaissant dans de petits rôles pour des séries à succès comme Earl, Les Experts : Miami, Mentalist ou encore Suits, Desperate Housewives, Devious Maids (dans l'épisode pilote)... Mais, surtout, de 2011 à 2017, elle a décroché le rôle de Jessica DiLaurentis dans la série Pretty Little Liars. A cela s'ajoutent quelques téléfilms insignifiants et inconnus du grand public.

Côté cinéma, son empreinte dans le 7e Art est plutôt discrète avec une filmographie qui compte moins d'une dizaine de longs-métrages dont le dernier en date remonte à 2007. Un film inconnu au bataillon intitulé Deeply Irresponsible. Depuis 2017, la carrière d'Andrea Parker semble au point mort comme en témoigne sa fiche IMDB... Mais, comme le relate les sites spécialisés dans l'argent des stars, avec une fortune estimée à 5 millions de dollars, elle peut se permettre de ne pas cumuler les projets.