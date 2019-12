Le Grinch : Ces acteurs très connus, mais méconnaissables, au côté de Jim Carrey

Année après année, le catalogue des films et téléfilms de Noël se renouvelle difficilement. Il y a pourtant des grands classiques dont on ne se lassera jamais. Maman j'ai raté l'avion, Le Pôle Express, Les Gremlins... chacun de ces chefs-d'oeuvre du passé a renouvelé le genre à sa manière tout en lançant des carrières. Le cast du Grinch, de Ron Howard, camouflait notamment durant l'année 2000 de savoureuses pépites. Dans cette fable verdâtre et festive, Jim Carrey descendait du Mont Crumpit en direction de Chouville, pour donner la réplique à des jeunes pousses, des acteurs en attente de notoriété, d'autres déjà confirmés.

Âgée de 7 ans à peine, Taylor Momsen obtenait avec ce film le deuxième rôle de sa vie. La célèbre Jenny Humphrey de la série Gossip Girl était l'adorable Cindy Lou Chou, celle qui venait sortir le Grinch de sa caverne pour le mener sur le chemin de la joie et de l'acceptation. "Je n'étais pas obligée de porter une prothèse sur le visage comme tous les autres, expliquait-elle en interview, à Lisa Rinna, à l'époque. Parce que mon nez n'a pas encore fini sa croissance. On me dessinait juste une petite truffe rose, et je portais des faux cils." Le temps et les maquillages en silicone ont effectivement rendu une grande partie des acteurs méconnaissables dix-neuf ans plus tard.

Bryce Dallas Howard – Black Mirror, Jurassic World – était l'une habitante sans nom de la ville de Chouville. Également à l'affiche, Mindy Sterling – récemment dans Grace and Frankie –, Deep Roy – le visage des Oompas-Loompas dans Charlie et la chocolaterie – ou encore Verne Troyer – Gripsec dans Harry Potter, Mini-Moi dans Austin Powers. Comme quoi, les contes de Noël peuvent se transformer, pour certains, en conte de fées...