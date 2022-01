Le Meilleur Pâtissier Célébrités : Norbert Tarayre avoue que Camille Lacourt lui a "foutu les boules"

Après quatre saisons du Meilleur Pâtissier Célébrités diffusées sur M6, l'émission bascule désormais sur Gulli pour sa cinquième édition, dont le lancement est attendu ce mercredi 5 janvier 2022. Et ce n'est pas le seul changement ! Alors que les téléspectateurs ont l'habitude de retrouver Cyril Lignac pour ce rendez-vous gourmand, c'est finalement Norbert Tarayre qui a été désigné pour le remplacer au côté de Mercotte. Un nouveau défi pour le papa de quatre enfants, qu'il a pris plaisir à relever, non sans une certaine appréhension.

"J'avais peur de ne pas plaire à Mercotte, car elle a un fort caractère. Mais tout s'est très bien passé et on a bien rigolé. On a vécu un moment très agréable ensemble. J'ai joué le trublion en essayant de perturber un peu les célébrités. Mon rôle est d'apporter de la légèreté comme je le fais dans La Meilleure Boulangerie", a-t-il confié lors d'une interview pour Ici Paris.

Norbert Tarayre aura eu affaire à 24 célébrités cette saison. Parmi elles, figurent notamment Cécile de Ménibus, Malika Ménard, Joyce Jonathan, Jérôme Anthony, Lola Dubini, Les Frangines, Nadia Roz, Lou, Erika Moulet, Julie Ferrier ou encore Camille Lacourt. Le chef se souvient d'ailleurs très bien de sa première prise de contact avec le nageur, au physique un peu trop avantageux à son goût. "Camille Lacourt, vraiment beau gosse, il m'a foutu les boules !", a-t-il avoué à nos confrères en rigolant.

Plus sérieusement, Norbert Tarayre se réjouit que tous les candidats se soient "pris au jeu". "Ils regardent tous l'émission et ils étaient super motivés à l'idée d'y participer. Mercotte leur mettait un petit coup de pression quand moi je rigolais avec eux, on était un peu comme le sel et le poivre", a-t-il fait savoir. Des séquences à découvrir à compter de ce mercredi soir sur Gulli !

A noter que Norbert Tarayre sera également à l'antenne sur M6 dès le 10 janvier prochain, à l'occasion de la 9e saison de La Meilleure Boulangerie de France.