Norbert Tarayre : Photo complice avec son fils Elydjah, la relève est assurée !

Norbert Tarayre et Elydjah ne partagent pas que la cuisine comme passion ! En story, toujours sur le réseau social de partage d'images, le chef publie de doux instants avec son petit garçon. Un casque sur la tête, le bébé profite d'une balade à dos de poney devant les yeux attendris de son cher papa. "Rien ne peut remplacer mes enfants. Merci de me donner tant de force et d'amour", écrit-il. Une jolie déclaration adressée à Elydjah, mais pas uniquement. En effet, rappelons que le célèbre restaurateur est également le papa de Gayane (13 ans), Laly (11 ans) et Aliya (6 ans), toutes les trois nées de sa relation avec son ex-femme Amandine.

La cuisine, la balade en poney... De jolis moments père/fils que Norbert Tarayre savoure plus que jamais, lui qui a été hospitalisé pour un pneumothorax en mai dernier. Après une convalescence compliquée, il est de nouveau sur pied ! De quoi faire le bonheur de sa petite famille.