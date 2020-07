Norbert Tarayre amoureux d'Abi : première photo officielle du couple

Norbert Tarayre a beau être volubile, il l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de sa vie privée. L'ancien participant de Top Chef, devenu un restaurateur réputé et une personnalité télé incontournable, ne se prive toutefois pas de partager les grands moments de son quotidien, comme le 7 juin dernier, date de la naissance de son quatrième enfant, un petit garçon dont le prénom n'a toujours pas été révélé.

En effet, après avoir accueilli trois filles avec sa première femme Amandine, Gayane (13 ans), Laly (12 ans) et Aliya (7 ans), l'as des fourneaux a retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Abi, qui n'est autre que sa maquilleuse professionnelle. C'est un peu par hasard que le couple avait annoncé attendre un heureux événement au mois d'avril dernier, au détour d'une adorable vidéo où la famille recomposée mettait la main à la pâte pour préparer un délicieux gâteau. Norbert officialisait alors sur les réseaux sociaux sa relation avec Abi, dévoilant au passage son ventre très arrondi.

Depuis, la figure de M6 ne s'est plus affichée auprès de sa belle. Cette dernière n'a en revanche pas eu cette pudeur puisqu'il y a quelques jours, elle partageait sur son compte Instagram un souvenir de grossesse en photo sur laquelle elle et Norbert s'enlacent amoureusement. C'est la première fois que les internautes ont pu les voir aussi proches, ce qui n'a pas manqué de les ravir. "Trop mignon tous les deux, j'adore", "Très très belle photo et de jolis souvenirs", "Vous êtes trop beaux", peut-on lire en masse dans le fil de commentaires.

Ses filles, des grandes soeurs comblées

De son côté, le célèbre chef préfère poster des photos de ses enfants, notamment quand ses trois filles jouent les grandes soeurs avec son "petit prince" comme il le surnomme affectueusement. Ce vendredi 3 juillet 2020, il était d'ailleurs heureux que sa benjamine Aliya rencontre enfin le bébé. Sur Instagram, il a dévoilé une tendre photo de la fillette en train de le câliner. "Ma petite dernière devient une grande soeur pour son petit frère... Elle ne l'avait pas vu depuis sa naissance, du bonheur et de la joie", légende-t-il, sur un petit nuage.



C'est en mars dernier qu'il annonçait sa rupture surprise avec Amandine, après plus de dix ans de mariage. Il rassurait sa communauté en assurant que le divorce s'était déroulé on ne peut mieux et que chacun avait pu retrouver chaussure à son pied par la suite. "Nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs", précisait-il même. Tout est bien qui finit bien donc !