Norbert Tarayre et Amandine, la rupture : le chef de nouveau en couple

C'est une bien triste nouvelle qu'a annoncée Norbert Tarayre sur Instagram, mardi 10 mars 2020. La star de La Grande Vadrouille de Norbert (6Ter) a révélé à ses abonnés qu'Amandine et lui avaient rompu "il y a quelques mois".

Le chef de 39 ans a tout d'abord posté une photo sur laquelle sa désormais ex-épouse et lui posent. "Amandine et moi, nous aimerions vous annoncer notre séparation (...). Alors, vous l'aviez remarqué pour certains et d'autres pas du tout. Mais bon, nous avons pris notre temps avant de l'annoncer publiquement, pour le bien-être de nos familles, de nos proches et surtout de nos filles. Tout le monde va bien et tout se passe bien entre nous", a tout d'abord écrit le papa d'Aliya (7 ans), Laly (bientôt 12 ans) et Gayane (13 ans). Norbert a ensuite révélé que depuis, tous deux avaient retrouvé l'amour. "Nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs", a-t-il précisé.