Norbert Tarayre bientôt papa pour la 4e fois : sa nouvelle compagne est enceinte

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas ! Norbert Tarayre va bientôt replonger dans les couches et les biberons puisqu'il attend son premier enfant avec sa compagne Abi ! C'est à travers une vidéo postée sur Instagram mardi 28 avril 2020 que le chef a fait cette grande et heureuse annonce.

Confiné avec ses trois filles nées de sa première union, Norbert est appparu à leurs côtés lors de la préparation d'un gâteau. À la fin, Abi a débarqué et a dévoilé son ventre déjà bien arrondi et sur lequel on peut lire "deux parts de gâteau pour moi" , le tout accompagné du hashtag babyboy. L'ancien candidat de Top Chef va donc agrandir sa famille recomposée d'un petit garçon ! Chose qu'il a d'ailleurs lui aussi confirmé en légende de cette publication : "Une petite recette en musique... Chanson originale de NoNo 'un plat d'amour'. Clip réalisé par @le.compte.de.laly, participation exceptionnelle de @gayane_tarayre, de @abi_makeupartist, de Aliya et de mon baby boy".

Sa nouvelle vie avec sa maquilleuse

Les choses sont vraisemblablement allées très vite pour Norbert Tarayre. Au mois de mars dernier, il révélait sa séparation avec Amandine, après plus de dix ans de mariage. Via un post Instagram, il expliquait : "Nous aimerions vous annoncer notre séparation qui s'est passée il y a quelques mois déjà. (...) Nous avons pris notre temps avant de l'annoncer publiquement, pour le bien être de nos familles, de nos proches et surtout de nos filles." Dans la foulée, le chef de 39 ans confiait qu'ils avaient tous deux retrouvé l'amour depuis. "Nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs", précisait le papa d'Aliya (7 ans), Laly (bientôt 12 ans) et Gayane (13 ans).

Et Norbert Tarayre n'est pas parti chercher bien loin pour s'épanouir à nouveau dans un relation puisque sa nouvelle compagne n'est autre que sa maquilleuse, comme il le confirmait lors d'un live avec David Lantin. Et la jeune femme semble avoir été adoptée par les filles de son compagnon comme en témoigne sa récente photo sur sa page Instagram. Il s'agit de l'image de son ventre sur lequel sont signés les prénoms des trois soeurs ainsi que celui de Norbert.



Félicitations aux futurs parents !