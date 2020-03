Norbert Tarayre, ses filles sur les réseaux sociaux : "Les gens sont durs" EXCLU

Depuis samedi 29 février dernier, Norbert Tareyre est de retour sur 6ter avec une nouvelle émission intitulée La Grande Vadrouille de Norbert. Au volant de son camping-car, l'ancien candidat de Top Chef part à la rencontre de producteurs, associations et personnalités locales afin de s'imprégner au mieux de la région dans laquelle il se trouve et afin de revisiter des plats traditionnels. Purepeople.com s'est entretenu avec le chef lors d'un atelier culinaire gourmand qui s'est déroulé à Paris. C'est donc le ventre bien rempli que Norbert Tarayre a accepté de répondre à nos questions, notamment celles autour de sa famille.

Car oui, à 39 ans, il est papa de trois enfants nés de ses amours avec Amandine. Alors qu'il est toujours en tournage à gauche à droite, son emploi du temps chargé lui impose une organisation de fer. "C'est simple, soit elles viennent avec moi [en tournage, NDLR], soit on se voit le week-end. Aujourd'hui, mes filles ont beaucoup grandi, 7 ans la dernière Aliya, bientôt 12 ans Laly et 13 ans pour Gayane. Mes filles, c'est mes priorités", nous assure-t-il sans détour. Pour autant, impossible pour elles de ne pas être impactées par la notoriété de leur papa. Notamment pour l'aînée qui a déjà accès aux réseaux sociaux. "Elles le vivent bien. Après sur les réseaux sociaux, ça a été un peu plus difficile pour ma grande. Ce qui me touche le plus, c'est que les gens font beaucoup d'amalgames avec mes enfants. Alors, ma fille a 13 ans, elle met du maquillage, elle suit les influenceurs... et donc il y a des gens parfois qui sont un peu durs avec elle. On lui dit 'tu peux faire ça parce que ton père est connu, etc.', alors que pas du tout, je les laisse indépendantes. Mais bon, elle réagit très bien. Elle passe à autre chose."

D'autant plus qu'à force de longues conversations, Norbert et sa petite tribu ont réussi à établir une véritable relation de confiance. "Mes filles, elles ont compris une chose avec moi, la confiance, c'est la seule chose qu'elles ne peuvent pas toucher. C'est la base de notre relation. Donc je suis administrateur, mais je ne regarde pas du tout ce qu'elles font sur Instagram, je ne fouille pas, et elles savent qu'elles se gèrent elles-mêmes et qu'elles peuvent dissocier le bien du mal."

