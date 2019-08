Norbert Tarayre papa poule : "Je suis en plus partisan de la qualité"

Norbert Tarayre a un emploi du temps bien chargé. Entre ses restaurants, les émissions La Meilleure Boulangerie de France ou sa carrière de comédien, l'ancien candidat de Top Chef ne chôme pas. Malgré son planning serré, il trouve tout de même du temps pour sa femme Amandine et leurs enfants, Gayane (12 ans), Laly (10 ans) et Aliya (6 ans).

"Je trouve que, quand on a la chance de pouvoir offrir à notre famille une vie qu'on n'aurait jamais peut-être pu avoir, on travaille. Je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être égoïste, mais je kiffe ma vie. Je ne vois pas pourquoi je me priverais d'en profiter alors que j'ai de belles occasions. Je n'oublie pas que mes filles sont la prunelle de mes yeux. Je leur offre du temps plus qu'on ne le pense. Je suis en plus partisan de la qualité. Si c'est pour être tout le temps avec mes enfants et leur en mettre plein la gueule ou devenir un père assez con et ne pas être assez lucide de ce qu'elles deviennent, ce n'est pas la peine. Mes filles sont autonomes", a confié Norbert Tarayre lors d'une table ronde, dans le cadre de la conférence de presse de la septième saison de La Meilleure Boulangerie de France.

Le chef a précisé que Gayane a eu 15,50 de moyenne , que Laly a 135 de QI et qu'Aliya est très éveillée. "Je pense qu'elles sentent que leurs parents sont bien. On a des rapports très sains. Chez nous, il n'y a pas de tabou, mais il y a de la pudeur. Mais on se parle de tout. Mes filles savent pourquoi je travaille et quand elles ont besoin de moi, je suis là. (...) Il n'y a pas de starification à la maison. Chez moi, on ne parle pas de télé, pas de politique, pas de religion et pas d'argent", a conclu l'homme de 38 ans.