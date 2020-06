Norbert Tarayre papa : tendre rencontre entre ses filles et son "petit prince"

Si la grossesse de sa compagne Abi s'est déroulée dans la plus stricte intimité, Norbert Tarayre est en revanche beaucoup plus à même de partager les premiers jours de son quatrième enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoilé et né le 7 juin 2020.

Comblé de bonheur depuis l'arrivée de son "petit prince" comme il aime à le surnommer, le célèbre chef est désormais à la tête d'une joyeuse famille recomposée. Car oui, Norbert est également le papa comblé de trois jeunes filles, Gayane, Laly et Aliya nées de sa précédente union avec Amandine. Et le trio de soeurs semble être tout aussi heureux d'accueillir un petit frère dans sa vie comme en témoigne la dernière photo de leur papa postée dimanche 14 juin sur Instagram.

Sur l'image, Norbert apparaît entouré de ses deux aînées, qui pouponnent pour la toute première fois le nouveau-né paisiblement endormi. "Mes filles, mon fils, mes enfants, mes amours, ma vie... Lorsque le petit prince rencontre les princesses... Que de l'amour pour le papa. On embrasse fort la troisième de ses soeurs qui est chez ses grands-parents", écrit-il tendrement en légende. Il n'en fallait pas plus pour faire fondre le coeur de ses nombreux abonnés, qui se sont empressés de laisser des commentaires émus sous cette publication.