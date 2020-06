Norbert Tarayre papa pour la 4e fois : adorable photo de son "petit prince"

C'est le 28 avril dernier que Norbert avait révélé à ses fans que sa nouvelle compagne Abi était enceinte de leur premier enfant. C'est en publiant une vidéo sur laquelle on le voyait préparer un gâteau avec ses trois filles Gayane, Laly et Aliya (nées de sa précédente union avec Amandine) qu'il avait fait son annonce. À la fin, on pouvait en effet voir sa chère et tendre apparaître, avec un ventre déjà bien arrondi. En légende, il avait précisé qu'elle était enceinte d'un petit garçon.

Au mois de mars dernier, Norbert Tarayre dévoilait sa rupture avec Amandine. Dans la foulée, il évoquait sa nouvelle vie avec la maquilleuse. "Amandine et moi, nous aimerions vous annoncer notre séparation (...). Alors, vous l'aviez remarqué pour certains et d'autres pas du tout. Mais bon, nous avons pris notre temps avant de l'annoncer publiquement, pour le bien-être de nos familles, de nos proches et surtout de nos filles. Tout le monde va bien et tout se passe bien entre nous. Nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs", avait-il écrit.