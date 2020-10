Norbert Tarayre, son divorce avec Amandine : les dessous de leur rupture

Au mois de mars dernier, Norbert Tarayre annonçait à la grande surprise de tous sa séparation avec sa femme et mère de ses trois filles, Amandine. Une rupture qui survient au bout de quatorze ans de mariage, mais qui se fait toutefois dans la douceur. D'ailleurs, c'est dans cet état d'esprit là que les ex ont décidé de poursuivre des chemins différents après avoir réalisé qu'ils n'étaient plus faits pour être ensemble.

"Amandine et moi, c'est une aventure incroyable. Le mot est fort, mais nous sommes tous les deux des 'handicapés émotionnels' de base. Mais après, on n'avait plus les mêmes points de vue, on n'avait plus le même regard sur l'avenir. Il y avait des divergences. Amandine avait besoin d'autre chose, elle avait besoin d'un compagnon qui soit présent, qui soit là... Avec le temps, tout cela s'est un peu effrité. Ça s'est écorné, il y a eu une érosion", a-t-il confié en toute transparence dans le podcast de Télé-Loisirs, Parents d'abord.

Leurs trois filles, Gayane (13 ans), Laly (11 ans) et Aliya (6 ans), étaient même forcées de reconnaître que leurs parents n'étaient plus heureux ensemble même si elles espéraient toujours un retour de flamme. "Nos filles le voyaient très bien, elles n'étaient pas dupes. On leur a dit : 'Vous voulez qu'on reste ensemble ? Qu'on soit malheureux ?'. Au début, les filles se sont dit qu'on allait être tristes et qu'on allait se remettre ensemble. Mais en fait non, on n'a pas été tristes."

Norbert et Amandine épanouis chacun de leur côté

Restent désormais l'amitié et toute l'affection que se portent Norbert et Amandine. L'ancien candidat de Top Chef assure d'ailleurs que l'ambiance est au beau fixe entre eux. "Mon ex-femme, je ne l'appelle pas tous les jours, mais je la vois très heureuse. Elle est épanouie, on est connectés sur Instagram, je regarde ses stories. J'ai rencontré son conjoint. (...) J'ai vu mon ex-femme heureuse et je sais que j'ai pris la meilleure décision de demander le divorce", a-t-il estimé.

Norbert Tarayre est lui aussi très épanoui de son côté puisqu'il a retrouvé l'amour auprès d'Abi, sa maquilleuse professionnelle. Ensemble, ils ont même accueilli leur premier enfant le 7 juin dernier, un petit garçon prénommé Elydjah.