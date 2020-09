Norbert Tarayre papa : photo avec son fils Elydjah, une ressemblance frappante

Tout roule pour Norbert Tarayre ! Depuis sa participation à Top Chef, il s'est imposé comme une figure incontournable du PAF, étant sollicité de toute part. Il a même intégré la nouvelle saison des Marseillais vs Le Reste du monde dans laquelle il compte proposer aux candidats des plats pas très ragoûtants... Mais son plus bel accomplissement reste certainement sa famille. Cette dernière s'est d'ailleurs agrandie le 7 juin dernier avec la naissance de son fils prénommé Elydjah, né de ses amours avec sa chérie Abi. Et pas de doute, le bébé est bien le fils de son père !

La maquilleuse professionnelle, sur un petit nuage, agrémente toujours plus son fil Instagram de craquantes photos du bambin comme mercredi 2 septembre 2020. Mais cette fois, c'est dans les bras du chef qu'Elydjah était mis à l'honneur. "Les deux hommes de ma vie #babyboy #fatherandson #truelove #jevousaime", commente-t-elle tendrement. Sur la photo, Norbert affiche un large sourire et regarde avec amour le bébé qui, quant à lui, se révèle être déjà un pro pour poser devant l'objectif. Impossible alors de ne pas relever leur forte ressemblance. "Quelle bouille d'amour", "Le même regard que son papa", "Quel amour ce bébé", "Ce petit bébé est trop beau", "La coupe de cheveux impec ! Trop chou", écrivent les internautes attendris.