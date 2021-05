Norbert Tarayre hospitalisé en urgence : "Quand la machine s'emballe..."

Norbert Tarayre se faisait quelque peu discret ces derniers temps sur la Toile mais le célèbre chef n'en était pas moins occupé. Après avoir été quotidiennement à l'antenne avec La Meilleure Boulangerie de France (M6), il a repris ses activités de cuisinier et a notamment trouvé le temps d'ajouter une nouvelle spécialité à son CV, à savoir celle de boucher. En effet, au mois de mars dernier, il a ouvert sa toute première boucherie. En parallèle, l'homme de 40 ans s'occupe de ses quatre enfants Gayane 13 ans, Laly, 11 ans et Aliya, 6 ans (nées de son mariage avec Amandine) et Elydjah (fruit de ses amours avec Abi). Un planning bien chargé pour Norbert Tarayre qui a fini par voir son corps lâcher.

Dimanche 16 mai 2021, il a fait l'inquiétante révélation d'avoir été pris en charge en urgence en postant une photo de lui depuis sa chambre d'hôpital, avec sa chérie Abi dans les bras. "Salut les amis, voilà quand la machine s'emballe... Résultat un pneumothorax", explique-t-il en légende. Norbert Tarayre rassure en précisant que sa vie n'est pas en danger. Toutefois, du repos lui est fortement recommandé. "Je vais faire un arrêt au stand pendant 3 semaines et normalement je serai sur pied", espère-t-il. Et de relativiser : "En tous les cas je vais être chouchouté par mon amoureuse. Prenez soin de vous, je vous embrasse".

Les internautes se sont empressés de lui souhaiter un prompt rétablissement en commentaires, comme son ami du PAF Jérôme Anthony par exemple.