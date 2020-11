Norbert Tarayre divorcé d'Amandine : des différences de style de vie derrière leur rupture

Séparé depuis de nombreux mois avec son ex femme Amandine, Norbert Tarayre en a surpris plus d'un en l'officialisant sur ses réseaux sociaux au mois de mars dernier. Et pour cause, le couple semblait filer le parfait amour depuis près de quatorze ans, sans oublier qu'ils ont formé une belle famille de trois enfants avec Gayane (13 ans), Laly (11 ans) et Aliya (6 ans). Le célèbre chef n'a toutefois aucun mal à se confier sur leur séparation. D'après lui, il n'était tout simplement plus sur la même longueur d'onde avec Amandine après avoir fait "un bon chemin" à ses côtés.

"C'était quasiment inéluctable. (...) On s'est connus jeunes, on avait besoin d'amour. Elle avait besoin de sécurité, moi, je voulais trouver le moyen de fonder une famille avec une personne de confiance. On s'est trouvés", a-t-il d'abord rappelé dans L'Instant de Luxe sur Non Stop People. Norbert Tarayre explique ensuite que la mère de ses trois filles avait "envie de fraîcheur". "Elle avait envie d'une vie fun et jeune. Elle a été maman très jeune. A 22 ans, tu as peut-être envie d'aller en boîte... Moi, j'ai beaucoup vécu avant elle, je me suis éclaté. J'ai travaillé chez David et Cathy Guetta à La Suite, j'ai fait aussi la fiesta et beaucoup de choses. J'étais rassasié de tout ça mais Amandine avait besoin de vivre", a-t-il reconnu.

Je n'ai pas été là pendant 9 ans

L'ex candidat de Top Chef est par ailleurs la preuve qu'une rupture peut se dérouler en douceur. En effet, avec Amandine, l'entente est au beau fixe. "Aujourd'hui on a trois enfants, on s'entend très très bien ! Là, on a encore modifié la garde alternée", a-t-il révélé, lui qui ne peut plus se passer de ses enfants. Une manière de rattraper le temps perdu. "On va être sincère, je n'ai pas été là pendant 9 ans. J'ai travaillé. Je viens de nulle part et j'ai décidé de faire de ma vie le meilleur et d'en faire profiter ma femme et mes enfants. Donc ce qu'on a fait avec Amandine, c'est de me laisser travailler et qu'elle garde les enfants. Aujourd'hui, il est temps qu'elle puisse vivre et avoir ses projets. Moi, j'ai les miens : devenir un père au foyer et profiter de mon petit garçon qui est arrivé", s'est-il réjouit.

Et oui, à 40 ans, Norbert Tarayre a accueilli le 7 juin dernier son quatrième enfant, un fils prénommé Elydjah, avec sa nouvelle compagne Abi. C'est cette dernière qui doit désormais endosser le rôle de "femme de", ce qui apparaît être plus évident pour elle que pour Amandine dans le passé. "Ce qui est dur, et même ma nouvelle compagne le vit aujourd'hui, c'est dans ton environnement quand tu dis que tu vis avec quelqu'un qui fait de la télé ou du cinéma, de la chanson, forcément il y a toujours des regards qui changent et des approches différentes. (...) Soit elle le prend bien, soit elle le vit mal. Et Amandine avait besoin de s'affirmer par sa propre personnalité et non pas d'être la femme de."