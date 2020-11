Norbert Tarayre amoureux d'Abi : portrait de famille avec leur fils Elydjah

Avant de s'épanouir aux côtés d'Abi, Norbert Tarayre a été marié à Amandine pendant plus de dix ans. Ensemble, ils ont eu trois filles, Gayane (13 ans), Laly (12 ans) et Aliya (7 ans). C'est en mars dernier qu'il a annoncé leur séparation. Et pour conquérir le coeur de sa nouvelle chérie maquilleuse, rencontrée sur un tournage, la figure de M6 a pris soin de régler sa situation sentimentale. "Tu 'cleanes' tout et tu reviens quand tout est clean, sinon tu m'oublies. Je n'ai jamais été une maîtresse et je n'en serai jamais une", lui a très clairement fait savoir Abi. Après quoi, ils ne se sont plus jamais quittés. "J'ai l'impression que je vis avec elle depuis vingt ans. Quand elle me touche, me regarde, pose les yeux sur moi, je vibre. C'est incroyable. (...) Elle est extraordinaire. Je suis le mec le plus chanceux d'avoir rencontré cette femme. Je dis tout ce que je pense à Abi et elle me dit tout ce qu'elle ressent. Avec elle, je n'ai pas peur d'être jugé", confiait Norbert dans les pages de Télé-Loisirs.