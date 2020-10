Norbert Tarayre, sa compagne ne "sera jamais une maîtresse" : son avertissement au chef

"Amandine avait besoin d'autre chose, elle avait besoin d'un compagnon qui soit présent, qui soit là... Avec le temps, tout cela s'est un peu effrité", a raconté Norbert Tarayre il y a quelques jours, évoquant son divorce avec la mère de ses trois filles Gayane (13 ans), Laly (11 ans) et Aliya (6 ans). En couple à présent avec Abi – leur relation a été officialisée en début d'année –, l'ancien candidat de Top Chef a eu un enfant avec elle, un petit garçon prénommé Elydjah (4 mois). Enclin à la confidence en ce moment, le célèbre cuisinier a dévoilé comment il avait rencontré sa nouvelle compagne et ce qu'elle lui avait demandé de faire avant d'accepter de sortir avec lui.

Il pensait finir célibataire et se disait qu'il serait "un garçon à femmes qui fait des plans par-ci par-là". Mais ça, c'était avant de croiser le chemin d'Abi, une belle maquilleuse. C'est sur un tournage qu'ils se sont rencontrés, elle le maquille et, à la fin de la journée, il lui demande de prendre une photo avec son téléphone portable, le sien n'ayant plus de batterie. Elle accepte et rétorque que, grâce à ça, elle aura son numéro...

Plusieurs jours plus tard, elle envoie un SMS, ils dînent ensemble, l'attirance est là. Abi demande alors une chose à Norbert Tarayre. "Je n'ai pas tout compris dans ta vie. Tu 'cleanes' tout et tu reviens quand tout est clean, sinon tu m'oublies. Je n'ai jamais été une maîtresse et je n'en serai jamais une", lui a-t-elle déclaré comme il l'explique à Télé Loisirs. La suite de l'histoire, Norbert Tarayre la raconte avec intensité : "J'étais clean, tout était réglé avec mon ex-femme. Quand je suis allée voir Abi, j'ai passé le portail de chez elle et je l'ai embrassée tout de suite. Et depuis, on ne s'est plus jamais quittés. C'est une évidence. J'ai l'impression que je vis avec elle depuis vingt ans. Quand elle me touche, me regarde, pose les yeux sur moi, je vibre. C'est incroyable. (...) Elle est extraordinaire. Je suis le mec le plus chanceux d'avoir rencontré cette femme. Je dis tout ce que je pense à Abi et elle me dit tout ce qu'elle ressent. Avec elle, je n'ai pas peur d'être jugé."