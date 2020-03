Norbert Tarayre "jaloux" des nouveaux candidats de Top Chef (EXCLU)

Depuis le 19 février dernier, Top Chef est de retour sur les écrans. Comme chaque année, un panel d'apprentis cuisiniers ou de chefs confirmés tentent leur chance sur M6 pour concrétiser leur rêve d'ouvrir leur propre restaurant. En 2012, Norbert Tarayre figurait au casting de l'émission culinaire. S'il n'est pas ressorti vainqueur de sa saison, il est tout de même devenu incontournable tant par ses compétences en cuisine que pour ses apparitions médiatiques. Il est d'ailleurs aux commandes d'un nouveau programme sur 6ter depuis le 29 février : La Grande Vadrouille de Norbert.

Purepeople l'a rencontré à cette occasion et celui qui s'est récemment séparé de la mère de ses trois filles en a profité pour nous faire part de son ressenti vis-à-vis de cette édition 2020 de Top Chef. "Je suis ultra fan du nouveau jury. J'aimais déjà mon jury parce que c'est mes parents pour moi : Thierry Marx, Ghislaine Arabian, Christian Constant, Jean-François Piège et Cyril Lignac", nous confie-t-il en soulignant la capacité de la production à toujours se renouveler. Son chouchou ? Paul Pairet, incontestablement. "Je suis content que le nouveau chef, Paul Pairet, soit là, je sais qu'il doit passer des moments compliqués avec le coronavirus. J'adore ce mec, il a créé un univers hors norme dans son restaurant."

Toutefois, Norbert Tarayre ne peut s'empêcher de constater que les nouveaux candidats bénéficient de quelques avantages par rapport à ceux de sa saison. "Les candidats aujourd'hui sont beaucoup plus à la pointe, mais ça, c'est normal. Une émission, ça donne du niveau et je suis très heureux de voir de pures belles assiettes. Mais je suis jaloux, s'amuse-t-il. Je ne vais pas mentir, je suis jaloux parce qu'à l'époque, on n'avait pas le même matériel. Donc c'est vrai que, quand je compare les bouquins de chaque année, je me dis 'merde, moi, j'ai fait qu'une salade de légumes'. Mais bon, c'est normal. Forcément, on veut de la qualité chaque année, donc on fournit plus de matériel."

Heureusement, pas de quoi l'empêcher de regarder l'émission dont il est toujours aussi fan. "Tant que vivra Top Chef, vivra Norbert !", s'est-il exclamé. Et de conclure : "On est toujours présent, c'est le concours légitime de tous les chefs et c'est une façon d'éduquer les gens, on passe de super messages. C'est plus qu'une marque, Top Chef, c'est une famille."

