Paul Pairet (Top Chef): Restaurants fermés et quarantaine à cause du coronavirus

Le 19 février 2020, la célèbre émission culinaire Top Chef a fait son grand retour pour une onzième saison sur M6. Cette année, ce sont pas moins de quinze nouveaux candidats qui se sont lancés dans l'aventure. Du côté des chefs, il y a également un petit nouveau puisque Paul Pairet est arrivé pour pallier le départ de Jean-François Piège. Si le chef de 55 ans était ravi de participer au programme, il est depuis retourné en Chine, à Shanghai plus précisément, où il est propriétaire de trois luxueux restaurants : Polux, Mr & Mrs Bund et le fameux Ultraviolet, trois étoiles à l'adresse tenue secrète. Malheureusement, son retour ne s'est pas passé comme prévu...

Jeudi 20 février 2020, Laurent Ruquier a contacté Paul Pairet dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. Après avoir discuté du lancement de la toute nouvelle saison de Top Chef, le cuisinier a fait d'étonnantes révélations : il ne peut pas travailler dans ses restaurants car ces derniers ont été mis en quarantaine à cause du terrible coronavirus, qui sévit en Chine depuis maintenant plus d'un mois !

"À l'époque où je suis rentré en France, ça allait parce que c'était avant et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y avait, je crois, dix cas avérés à Shanghai, à l'époque. Là, je suis en quarantaine de mes propres restaurants, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler avant quatorze jours depuis que je suis revenu (en Chine) ! Il y a tout un tas de mesures qui sont très préventives", explique le chef cuisinier. Si Paul Pairet compte bien revenir en France pour tourner quelques ultimes séquences de Top Chef, il est donc pour l'instant bloqué sur le territoire chinois !

Une catastrophe

En début de semaine, le chef avait déjà communiqué un état des lieux préoccupant à la chaîne LCI, qui l'avait joint par téléphone : "Je ne peux pas dire que tout va bien, faisait-il alors remarquer à nos confrères, même si la situation est un petit peu moins anxiogène vue de l'intérieur (...), c'est presque un état de siège. Les gens ne sortent pas beaucoup et de nombreuses entreprises sont fermées. Mes établissements sont fermés également. On a rouvert le café Polux cette semaine, mais les chiffres sont dramatiques. On a cinq fois moins de personnes que d'habitude. (...) On va essayer d'ouvrir la brasserie Mr & Mrs Bund la semaine prochaine pour réactiver l'activité, mais on sait que ça va être une catastrophe. Les gens ne veulent pas se retrouver dans des espaces confinés. Le fait de voir les serveurs avec des masques dans tous les établissements, c'est quand même un petit peu anxiogène."

L'Ultraviolet, son écrin de dix couverts offrant une expérience multisensorielle hors norme, n'échappe pas au désastre : "Pour la première fois dans l'existence d'Ultraviolet, nous avons eu des annulations, alors qu'en général c'est un restaurant pour lequel les gens ont du mal à réserver. (...) Je ne pense pas qu'on réussira à ouvrir avant mars", constate Paul Pairet. Un chef qui ne cache pas avoir hésité à revenir en Chine et anticipé les difficultés qu'il rencontre actuellement : "L'établissement va m'imposer une quarantaine même si je reviens de France. C'est vrai que je me suis demandé si, du point de vue du business, il ne valait mieux que je reste en France pour faire de la prospection et ouvrir quelque chose ici. Mais après, il y a le sentiment de culpabilité par rapport à mes équipes qui sont ici. Je voulais donner l'exemple et être à leurs côtés."

Cette nouvelle arrive peu de temps après le fiasco du tournage de la finale de Top Chef, qui a dû être interrompue à cause d'un candidat malade. Lequel avait contracté une grosse gastro-entérite et avait dû être vu en urgence par un médecin. Un délai qui a eu le don d'effrayer la production et le patron de la chaîne, qui ont dû tout recaler en urgence, frôlant ainsi une véritable catastrophe financière... Heureusement, tout s'est terminé pour le mieux !