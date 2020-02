Top Chef 2020, la finale : tournage interrompu à cause d'un candidat malade

Plus que quelques jours avant le lancement de la onzième saison de Top Chef sur M6 ! Le 19 février prochain, la compétition reprendra dans les cuisines et, comme chaque année, le présentateur Stéphane Rotenberg accueillera de nouveaux candidats prêts à tout pour être sacré grand vainqueur au sein de l'une de leurs brigades portées par les chefs étoilés Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran.

En attendant de découvrir les premiers épisodes de cette délicieuse aventure, on en sait déjà un peu plus sur la finale. En effet, d'après les informations de Closer, le tournage a été bouclé ce lundi 10 février au Four Seasons Hôtel George V à Paris après des mois d'épreuves culinaires toutes plus incroyables les unes que les autres. Un tournage bouclé oui, mais pas dans les temps.

C'est avec une semaine de retard que les finalistes du programme ont pu s'affronter, la faute à un événement inattendu venu chambouler l'enregistrement du dernier épisode, lequel avait originellement lieu le lundi 3 février dernier. La raison : l'un des candidats s'est retrouvé malade après avoir contracté une gastro-entérite. Cette situation a contraint la production à reporter la finale ainsi que la désormais célèbre cérémonie des couteaux. Heureusement, l'édition 2020 a finalement pu se terminer sans autres encombres.

En attendant de connaître les deux chanceux finalistes de la saison, ils seront quinze à se défier chaque semaine à compter du 19 février. Des hommes et des femmes aux profils et aux expériences bien différents les uns des autres. Vivement la diffusion !