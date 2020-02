Top Chef 2020, la finale reportée : la production évite une note très salée

Que les fans se rassurent, malgré une finale suspendue puis reportée, la onzième saison de Top Chef sera bel et bien diffusée à partir du mercredi 19 février 2020, sur M6. Invité dans l'émission Culture Medias sur la station Europe 1, Stéphane Rotenberg, animateur phare du célèbre programme culinaire, est revenu sur cet incident hors du commun et a notamment évoqué les conséquences financières qui auraient pu être très lourdes.

En effet, le groupe M6 a eu très chaud... lorsqu'un candidat de cette nouvelle saison a contracté une gastro-entérite, la production a été obligée de suspendre l'enregistrement de la finale puis de le reporter. Un désagrément qui aurait pu coûter très cher à Nicolas de Tavernost, patron de la chaîne, d'autant plus que le tournage avait lieu dans le prestigieux Four Seasons Hôtel George-V à Paris, réservé pour l'occasion. "Il faut recaler une date, recaler 110 personnes, des chefs aux cameramen en passant par des journalistes... et demander à l'assureur de bien regarder son contrat et de lui rappeler qu'effectivement, ça fait partie des clauses, et puis voilà...", explique Stéphane Rotenberg que ces souvenirs incongrus font sourire.

Fort heureusement, le tournage a pu être bouclé... avec une semaine de retard, soit le 10 février 2020, à seulement neuf jours du lancement de la saison. Une grosse frayeur qui appartient désormais au passé. Si Stéphane Rotenberg en plaisante aujourd'hui, c'est uniquement parce que la production a pu être remboursée : "Notre directeur général, qui effectivement était en fusion et est rentré dans le sol [au moment de l'annulation, NDLR], je l'ai revu une semaine après, il était jovial, j'ai compris que les choses étaient rentrées dans l'ordre...", conclut-il avec un sourire malicieux.

Le candidat malade, quant à lui, a dû se faire hospitaliser : "Il a été vu en urgence par un médecin qui a diagnostiqué une gastro-entérite. Il a été déclaré inapte. Sa maladie étant contagieuse, impossible de toucher les aliments", rapportait Le Parisien, le 16 février 2020.

Découvrez la saison 11 de Top Chef dès le 19 février à 21h05 sur M6 !