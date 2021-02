Norbert Tarayre, papa d'Elydjah : révélations sur l'accouchement d'Abi, sept mois après sa naissance

Norbert Tarayre a toutes les raisons de sourire. L'année 2020 ne s'est pas révélée aussi désastreuse que prévue grâce à l'arrivée de son quatrième enfant et premier fils, Elydjah. Un petit bonheur issu de son histoire d'amour avec sa maquilleuse professionnelle, Abi. Complètement gaga du bambin, Norbert Tarayre ne se prive pas de partager quelques instants de famille sur ses réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses fans. Le célèbre chef de 40 ans ne rechigne pas non plus à l'idée de livrer quelques confidences lors d'interviews.

Dans le nouveau numéro de Télé Star paru dimanche 31 janvier 2021, l'ex-candidat de Top Chef s'est d'ailleurs exprimé sur la naissance de son premier enfant avec Abi. "L'accouchement était assez hollywoodien, parce qu'il est survenu pendant un tournage, quand j'étais à 700 km de là. Notre petit chou a eu la gentillesse d'arriver le jour de la fête des Mères", a-t-il rappelé dans les pages du magazine. Car oui, le petit garçon a pointé le bout de son nez le 7 juin 2020. Un beau cadeau pour sa maman qui découvrait alors enfin les joies du pouponnage.

De son côté, Norbert Tarayre a beau être papa de Gayane 13 ans, Laly, 11 ans et Aliya, 6 ans, la naissance de son fils fut une expérience inédite. Il en a même profité pour adopter une meilleure approche avec ses aînées, lui qui n'a pas toujours été présent comme il l'aurait voulu. "Avec cette année si particulière, mes trois filles ont eu l'occasion de découvrir leur papa, cela m'a permis de réaliser qu'être père ce n'est pas seulement ramener l'argent à la maison", a-t-il confié.

Norbert met également un point d'honneur à maintenir une entente cordiale entre lui et la mère de ses filles, Amandine, dont il a annoncé être séparé en mars 2020. "Avec Amandine, on s'entend très bien. J'ai signé une location pour recevoir mes filles avec mon fils une semaine sur deux", a-t-il révélé par ailleurs à Télé-Loisirs. Une garde partagée qui se déroule donc sans accrocs, permettant ainsi à tout ce beau monde de former une famille recomposée de rêve au sein de laquelle Abi a parfaitement su trouver sa place. "Elle est extraordinaire. Je suis le mec le plus chanceux d'avoir rencontré cette femme. C'est mon évidence...", s'est extasié Norbert pour conclure.