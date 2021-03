Le Monde de Jamy : Un expert de l'émission de ce soir est mort, hommage de Jamy Gourmaud

Ce mardi 10 mars 2021, Jamy Gourmaud est aux commandes d'un nouveau numéro de son émission Le Monde de Jamy (France 3). Cette semaine, l'ancienne figure de C'est pas sorcier s'intéresse aux conséquences du réchauffement climatiques dans les massifs montagneux. Pendant un an, Jamy a parcouru les zones enneigées de France accompagné d'experts. Parmi eux figurait Xavier Ravanat. Il n'aura malheureusement pas l'occasion de découvrir le résultat du reportage. Xavier Ravanat est décédé le 15 février 2021 après un tragique accident dans sa montagne qu'il aimait tant justement.

Jamy Gourmaud a annoncé sa disparition auprès de Nagui sur France Inter, expliquant qu'un hommage lui sera rendu dans l'émission. "Ce que je vais vous raconter n'est pas drôle du tout parce que, lors de cette émission, au tout début, nous sommes avec un glaciologue, Xavier Ravanat. On déclenche une avalanche, on traverse ensemble deux couloirs. Malheureusement, notre ami Xavier a disparu il y a quelques jours", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je le dis parce que cette émission lui est dédiée".

D'après Jamy Gourmaud, Xavier Ravanat, chercheur à l'INRAE (Institut national de la recherche agronomique), aurait été "piégé" malgré sa grande connaissance de la montagne et de la neige. Un malheur qui alerte encore davantage sur les risques du réchauffement climatique. "Et ça montre bien l'intérêt de son travail, qui est d'étudier ce manteau neigeux, de montrer qu'au fil du temps, avec le réchauffement, ces éléments que l'on croit maîtriser à un moment donné évoluent. C'est le boulot de tous ces scientifiques d'observer, de comprendre pour trouver des solutions. Évidemment on ne va pas arrêter les effets du réchauffement climatique du jour au lendemain. En revanche, de se dire 'Attention, la nature se comporte ainsi maintenant, et c'est ainsi que nous nous devons de nous comporter si l'on veut éviter ces accidents'", a conclu l'animateur.

D'après nos recherches, Xavier Ravanat est décédé à l'âge de 57 ans. En raison des conditions sanitaires, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale le 19 février dernier à La Tronche (dans le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes).

Le Monde de Jamy, ce mercredi 10 mars 2021 dès 21h sur France 3