Léa Salamé une "pétasse bimbo" : la journaliste insultée en direct, elle ne s'est pas laissée faire

De 2014 à 2016, Léa Salamé a pris la succession de Natacha Polony dans On n'est pas couché (France 2). Ainsi, elle a endossé le rôle de chroniqueuse aux côtés d'Aymeric Caron, puis Yann Moix dans l'émission de Laurent Ruquier. Et, lors de l'un des numéros, sa brouille avec une célèbre journaliste a été dévoilée en direct.

Le 20 décembre 2014, le compagnon d'Hugo Manos était aux commandes d'un nouveau numéro de son talk-show hebdomadaire. Ce jour-là, il a notamment eu le plaisir de recevoir Laurence Haïm, qui travaillait pour Canal+ et i-Télé à l'époque. Et la journaliste n'a pas caché lors de son intervention que, par le passé, elle avait eu un différend avec Léa Salamé. Une histoire racontée en direct sur France 2.

Les deux femmes travaillaient alors toutes deux pour i-Télé et vivaient leur premier duplex ensemble. Et Laurence Haïm n'a pas caché son agacement face aux questions de Léa Salamé qu'elle jugeait superficielles. Une fois l'antenne terminée, la journaliste franco-américano-israélienne de 56 ans s'est plainte, mais pas aussi discrètement qu'elle le pensait. "Et là, elle m'insulte. Sauf que moi, je n'entends pas. C'est l'ingénieur du son qui me dit : 'Dis donc, elle t'a cassée !' A l'époque, j'étais encore petite présentatrice, je débarquais. Elle pensait que j'étais une lectrice de prompteur un peu débile", s'est souvenue la compagne de Raphaël Glucksmann.

J'en ai ras le bol

Bien décidée à ne pas se laisser faire, Léa Salamé a donc envoyé un mail "un peu sec" à Laurence Haïm. "C'est la fin du duplex, le micro reste ouvert. Et je hurle : 'C'est quoi cette pétasse ? Cette bimbo ? J'en ai ras le bol !' Donc l'ingénieur du son lui rapporte mes propos. Mais Léa, de manière très courageuse et très bien, m'envoie un e-mail qui m'a beaucoup marquée dans lequel elle me dit qu'elle est très sensible, très appliquée et très travailleuse. J'étais très malheureuse d'avoir employé ces mots", a ensuite précisé son ancienne rivale, qui est depuis devenue une grande fan de son travail. Elle n'avait d'ailleurs pas manqué de la féliciter lorsqu'elle a été recrutée dans On n'est pas couchée. "Elle défend des choses qui sont importantes pour moi en tant que femme journaliste. Et elle m'a renvoyé un e-mail très drôle, en disant : 'Merci beaucoup, ça me touche. Ta bimbo préférée'", a-t-elle conclu.

Il est vrai que depuis, Léa Salamé a plus que fait ses preuves que ce soit à la radio ou à la télévision. Actuellement, elle est chaque samedi aux commandes de sa propre émission baptisée Quelle époque ! Et les téléspectateurs sont plus qu'au rendez-vous pour la suivre.