Hugo Manos, corps d'Apollon et abdos en béton... Le chéri de Laurent Ruquier met le feu à Marrakech

Hugo Manos et Laurent Ruquier se sont rencontrés grâce à une prise de contact sur les réseaux sociaux. A l'époque, l'animateur télé souhaitait prendre soin de sa silhouette grâce à l'électrostimulation. Une pratique que connaît Hugo Manos sur le bout des doigts puisqu'il gérait à l'époque une salle de ce genre. Et ça se voit toujours cinq ans plus tard. Le chroniqueur a dévoilé une photo de son corps de rêve sur son compte Instagram. En break à Marrakech, Hugo Manos a fait tomber chemise, pantalon et pull d'hiver pour vivre sa meilleure vie en maillot de bain.

Et autant dire qu'il pourra se permettre quelques écarts pendant les vacances. Hugo Manos a mis tout le monde d'accord en exhibant ses abdominaux saillants et sa stature de Dieu grec. La peau dorée, taillé en V et affiné au niveau de la taille, le compagnon de Laurent Ruquier a eu droit à une pluie de compliments : "Vous êtes toujours très beau", "C'est chaud à Marrakech", "Magnifique", "Quel Apollon", "Quelle beauté", "Les obliques comme sur les statues antiques." Si Jeanfi Janssens a également commenté en souhaitant à Hugo Manos de bien profiter de son séjour, pas de trace de Laurent Ruquier. Mais nul doute que l'animateur des Grosses Têtes a dû lui faire part de toute son admiration en privé.