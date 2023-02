Laurent Ruquier surpris par Hugo Manos à la télé ! Casserole et moment de gênance pour ses 60 ans (vidéo)

Vendredi 24 février 2023, Laurent Ruquier a célébré ses 60 ans. L'animateur de France 2 a pu une nouvelle fois souffler ses bougies lors de la diffusion du nouvel épisode des Enfants de la télé, le dimanche 26 février. Aux côtés de Clémentine Célarié, Michel Jonasz, Amir, Daniela Lumbroso et Ilyes Djadel, l'ancien acolyte de Léa Salamé s'est retrouvé dans une situation qui l'a mis mal à l'aise. En effet, un gâteau d'anniversaire bleu avec une photo de lui très jeune a été déposé devant ses yeux. "Aux Enfants de la télé, on offre des cadeaux. Et quels cadeaux ? Des casseroles d'or ! La première, ce n'est pas moi qui vais vous la remettre. C'est une personne que vous aimez et que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça va vous faire un choc de la revoir", lance alors Donel Jack'sman. De quoi piquer la curiosité de Laurent Ruquier : "Ce n'est pas Catherine Barma ?", répond-il en lançant un petit tacle à son ancienne productrice avec qui il a eu de lourds déboires.

La touchante déclaration d'amour d'Hugo Manos à Laurent Ruquier



S'il ne s'agit pas de Catherine Barma, c'est bien Hugo Manos qui a fait une surprise à son chéri. Laurent Ruquier embrasse alors sur la joue son amoureux qui va lui faire une magnifique déclaration d'amour à l'antenne. "Avant de lancer cette petite casserole, merci pour ces cinq années de bonheur. Merci d'être là au quotidien pour moi. Les téléspectateurs aussi, je pense, veulent te remercier pour les trente ans de bonheur, de rire et d'humanité."



Suite à cette touche d'amour, il fallait bien que Laurent Ruquier se retrouve dans une gêne extrême. En effet, les téléspectateurs ont pu retrouver une vidéo de l'animateur, alors âgé de 20 ans. Avec un style bien différent et une assurance moins aisée, Laurent Ruquier a fait du chemin depuis. Hugo Manos a alors révélé qu'il était heureux de l'avoir rencontré il y a cinq ans et non lorsqu'il avait la vingtaine. Un moment de franche rigolade pour le public, les invités et les chroniqueurs des Enfants de la télé. Cette fois-ci, c'est bien Laurent Ruquier qui a été victime d'une vraie casserole !