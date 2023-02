Laurent Ruquier très embarrassé après une bourde lâchée en direct : "honteux", il présente ses excuses

Laurent Ruquier s'en est mordu les doigts ! Dans Les Grosses Têtes, l'émission qu'il présente quotidiennement sur RTL, l'animateur a partagé ce qu'on appelle une intox. En effet, alors qu'il évoquait Louis Velle, l'acteur français qui est récemment décédé le 2 février 2023, le compagnon d'Hugo Manos a eu au passage une pensée pour sa femme Frédérique Hébrard, laquelle avait elle aussi quitté ce monde selon lui. Hors, la chanteuse et écrivaine de 95 ans est bel et bien toujours en vie...

Laurent Ruquier n'a alors pas tardé, malgré lui, à se rendre compte de sa grosse bourde. "Les auditeurs m'ont adressé, à juste titre, des reproches. Tellement j'ai honte, je ne sais pas comment faire", a-t-il lâché dans son émission de radio ce mercredi 8 février. Et de continuer, très confus par la situation : "J'ai tué sa femme. J'ai dit qu'elle était partie avant lui et en fait, elle est toujours là". Laurent Ruquier a ensuite présenté ses "excuses les plus profondes", exprimant dans la foulée tout l'affection qu'il porte à Frédérique Hébrard : "Je l'aime tellement. On l'avait eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça Frédérique Hébrard. Elle a une petite voix mignonne et gentille. Je m'en veux".

C'était un couple mythique

Laurent Ruquier a profité de son mea culpa pour rappeler à quel point Louis Velle et Frédérique Hébrard, mariés depuis 1949, ont formé un duo emblématique. "La pauvre, je lui adresse mes sincères condoléances. Son mari, depuis tant d'années, vient de nous quitter. C'était un couple mythique", a-t-il déclaré avant de glisser quelques mots à l'attention de l'entourage de l'acteur défunt : "Je l'embrasse très très fort. J'embrasse la famille de Frédérique Hébrard et de Louis Velle. Vraiment, je les pris de bien vouloir m'excuser".

Louis Velle est mort à l'âge de 96 ans dans son domicile parisien selon l'AFP. Lui et son épouse Frédérique Hébrard sont restés unis jusqu'à la fin. Ensemble, ils avaient accueilli trois enfants, l'autrice Catherine, le producteur Nicolas et François, scénariste et réalisateur.