Louis Velle est mort : le comédien formait un couple magnifique avec Frédérique Hébrard

Comédien qui avait brillé au cinéma, au théâtre et à la télévision, Louis Velle est mort ce jeudi à l'âge de 96 ans dans son domicile parisien selon l'AFP. Il "s'est éteint chez lui, entouré des siens, le 2 février 2023", a affirmé sa fille dans un communiqué transmis à l'agence de presse française. Il a eu trois enfants avec l'écrivaine, réalisatrice, scénariste et actrice Frédérique Hébrard (95 ans), l'autrice Catherine, le producteur Nicolas et François, scénariste et réalisateur (De Gaulle, l'éclat et le secret).

Originaire de Paris où il est né en 1926, Louis Velle est formé au Conservatoire et au Cours Simon. Débutant dans Agence matrimoniale de Jean-Paul Le Chanois en 1951 puis Les Trois Mousquetaires d'André Hunebelle en 1953, Louis Velle se fait remarquer à la télévision L'Abonné de la ligne U (1964). Mais c'est durant les années 1970 que son nom s'impose, avec La Demoiselle d'Avignon, L'Homme qui revient de loin, Le 16 à Kerbriant et Docteur Caraïbes.

Louis Velle poursuit sa carrière en alternant cinéma et télévision. Ainsi, il joue successivement dans trois films de Jean Girault, Le Permis de conduire, Les murs ont des oreilles puis L'Intrépide. Parallèlement à sa carrière de comédien, celui qui était membre de l'Académie Alphonse-Allais qui remet son prestigieux prix de littérature, Louis Velle a également signé plusieurs pièces et écrit des livres, dont certains en collaboration avec son épouse, fille de l'académicien André Chamson.

Un vieux couple joyeux

C'est au conservatoire qu'il rencontre sa future épouse, avec qui il vivra plus de 70 ans. Auteur avec sa bien-aimée de la Demoiselle d'Avignon, immense succès télévisuel des années 1970, il forme avec elle un couple si solide. S'il a collaboré en 1976 avec son épouse dans Un mari, c'est un mari, leurs trois enfants apparaissent aussi dans ce long métrage de Serge Friedman adapté de l'oeuvre de Frédérique Hébrard. En 1990, Louis Velle, sa femme et leur fils François font des éclats sur la deuxième chaîne, à l'époque Antenne 2. Ils collaborent pour l'adaptation du Mari de l'ambassadeur, roman de Frédérique Hebrard dont elle signe le scénario avec son fils. Le comédien joue lui le premier rôle de ce feuilleton télévisé, nommé aux 7 d'or, qui raconte l'histoire d'amour entre une grande avocate et Pierre-Baptiste Lambert, brillant chercheur à l'Institut Pasteur.

Très unis et complices, Louis Velle et Frédérique Hébrard avaient participé à l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche en 2014. Ces deux personnalités du monde de la culture fêtaient alors leurs noces de lilas et étaient apparues plus radieuses que jamais. Au Parisien en 2016, les amoureux qui s'estimaient très chanceux de s'être trouvés déclaraient : "Nous sommes un vieux couple joyeux !" Un bonheur qui restera éternel.