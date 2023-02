Diaporama : Laurent Ruquier très embarrassé après une bourde lâchée en direct : "honteux", il présente ses excuses

1 / 13 Laurent Ruquier très embarrassé après une bourde lâchée en direct : "honteux", il présente ses excuses

2 / 13 Exclusif - Laurent Ruquier lors de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

3 / 13 Louis Velle - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 13 mai 2014. © BestImage

4 / 13 Louis Velle et son épouse Frédérique Hébrard - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris © BestImage

5 / 13 Exclusif - Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 30 août 2022 et présentée par C.Hanouna. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

6 / 13 Louis Velle et Frédérique Hébrard - Prix Cazes en 2007 à la brasserie Lipp © BestImage

7 / 13 Laurent Ruquier au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

8 / 13 Exclusif - Laurent Ruquier en backstage de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

9 / 13 Louis Velle et Frédérique Hébrard - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 13 mai 2014. © BestImage

10 / 13 Portrait de Louis Velle le 7 juin 2011 © BestImage

11 / 13 Exclusif - Laurent Ruquier lors de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

12 / 13 Louis Velle à la cérémonie de clôture du 51ème gala annuel du festival de la Tv de Monte-Carlo le 10 juin 2011. © BestImage