Lego Ninjago : Offre exceptionnelle pour Noël

Achetez le dragon de feu de Kai Lego Ninjago pour 23,90 € sur Cdiscount

25 décembre, c'est le premier cours de vol à dos de dragon de votre enfant. Et ce n'est autre que l'iconique Kai qui l'accompagne avec son dragon de feu dans ce nouvel apprentissage. Ses ailes surdimensionnées se déploient pour s'envoler toujours plus vite. Votre enfant s'entraîne avec Kai, lorsque, tout à coup, deux serpents, Boa destructeur et Cobra mécanique surgissent. Équipés respectivement d'un drone d'attaque et d'un jet pack plus un pistolet à chaînes, ils tentent d'attaquer la monture.

Ni une ni deux Kai demande à votre enfant de faire évoluer son dragon au stade supérieur. Ailes plus grandes et armures, il est plus que jamais prêt pour le combat. Grâce à votre petit, les méchants sont chassés et tout revient à la normale. Pour son aide précieuse, votre bout de chou a bien mérité sa bannière Courage !

4. Un vrai travail d'équipe avec ce robot ultra combo ninja 4 en 1 Lego Ninjago

Lorsque l'on unit ses forces, on est plus fort. Cette phrase vantant les mérites du travail en équipe, vous avez sûrement déjà dû la marteler à votre enfant. Mais comme il n'y a rien de mieux que la pratique, de façon ludique si possible, pour comprendre, nous vous avons déniché le cadeau de Noël idéal. Le robot ultra combo ninja 4 en 1 Lego Ninjago va devenir le jouet préféré de votre petit. Et le vôtre également puisqu'il fait partie de la très alléchante sélection Cdiscount pour obtenir le second jeu Lego à moitié prix. Vous pourriez économiser une belle somme sur ces 63,45 €.

4 véhicules ne forment plus qu'1 avec ce jeu Lego

Attention, les maléfiques serpents Boa destructeur et Cobra mécanique attaquent une nouvelle fois les Ninjago. Votre enfant doit aider les héros à se battre. Jay s'envole à bord d'un avion ninja puissant pour écraser les méchants par les airs. Ces ailes extensibles sont un atout majeur. Kai, lui, s'est muni de son robot de combat. Il s'accompagne, dans une main, d'un crochet, et dans l'autre, d'un sabre XXL pour trancher des têtes. Pour une liberté de mouvement optimale, les bras et jambes sont articulés.