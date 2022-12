Lego Star Wars : le top 3 des produits en réduction à offrir à Noël

Achetez le casque Dark Vador Lego Star Wars sur Amazon à 58,99 €

C'est le matin de Noël. Tout est calme lorsqu'un inconditionnel de la saga Star Wars entend un souffle, plus proche d'un râle, qu'il connaît trop bien. Mais il ne voit personne. Soudain, une voix résonne. Elle prononce cette phrase inoubliable, "Je suis ton père". Ce n'est autre que l'iconique Dark Vador. Avant de repartir faire plier la galaxie, il offre un cadeau à votre fan d'enfant ou conjoint, une réplique de son casque, version Lego. Puis il se volatilise en un éclair. Ultra réaliste, il reprend les caractéristiques du casque original. On croirait être en présence du vrai ! Ses 20 cm de haut ne font que renforcer ce sentiment.

Il faudra s'armer de patience pour venir à bout de ses 834 pièces. Un produit qui s'adresse clairement aux collectionneurs. Il s'accompagne en effet d'un support et d'une plaque descriptive. Parfait pour l'exposer dans n'importe quelle pièce de son chez-soi. Ce modèle fait en plus partie d'une série de casques Lego Star Wars à se procurer d'urgence.

3. Un jeu Lego Star Wars Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador à moins de 45 €

Il y a des scènes de films qui restent ancrées dans les mémoires des fans. Celles qui, en un éclair, replongent dans l'esprit d'une saga. C'est comme cela que l'on pourrait qualifier la scène de combat entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi. Une séquence de combat tout simplement inoubliable. Et avec ce coffret Lego Star Wars Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador, votre petit fan pourra la recréer à l'envie. Sa promo sur Amazon tombe en plus pile à temps pour Noël. Ce n'est en effet plus 49,99 € mais seulement 44,99 € que vous aurez à débourser pour vous le procurer. Une belle réduction de 10 % à laquelle on ne dit pas non. Un produit Lego à moins de 45 €, on fonce.

Votre enfant va pouvoir imaginer des scènes de combat épiques