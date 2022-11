Leila Kaddour fond en larmes en plein JT : mort d'un de ses mentors d'une "maladie foudroyante"

Nous pensons à sa famille

"Ancien directeur des programmes de France 2 et France 3. Un grand professionnel qui a contribué à lancer beaucoup d'émissions comme "Taratata" , "Froufrou". La Présidente, Delphine Ernotte Cunci salue ce midi "un seigneur de la télévision publique". Il avait 68 ans et nous pensons à sa famille, à ses enfants et à ses proches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous. Passez une belle journée."

Pour rappel, Pascal Josèphe était également un proche collaborateur d'Hervé Bourges (ancien PDG de TF1 et France Télévisions). Il a contribué au lancement d'émissions télévisées marquantes telles Droit de Réponse, Le Cercle de Minuit, Bas les Masques, Geopolis ou la série L'Instit. En avril 2015, quand le CSA devait choisir un nouveau dirigeant pour France Télévisions, Delphine Ernotte l'avait emporté de justesse sur Pascal Josèphe, après deux votes successifs qui n'avaient pas permis de les départager.

Dernièrement, Pascal Josèphe s'était investi dans le projet Plumm.tv, plateforme dédiée à la culture méditerranéenne, avec Rachid Arhab, ancien journaliste de France 2.