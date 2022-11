Une proche collaboratrice de Nagui accusée de harcèlement, premières réactions chez France Inter

"Vous avez été nombreux.ses à me demander pourquoi l'on ne m'entend plus sur France Inter". C'est avec ces mots que Florence Mendez débute le long communiqué publié sur sa page Instagram le 6 novembre dernier.

Habituée à se faire entendre dans La bande originale sur France Inter, aux côtés de Nagui et Leïla Kaddour, la jeune chroniqueuse a disparu de l'émission. Cette disparition est pour elle la conséquence du harcèlement dont elle a été victime "de la part d'une (très) proche collaboratrice de Nagui". Cette dernière lui aurait "hurlé dessus" à la fin de l'enregistrement d'une émission en mars 2022, au point de déclencher une crise de panique et de nécessiter l'intervention des pompiers. Cette collaboratrice proche de Nagui aurait également dépassé les limites avec d'autres personnes... une collaboratrice passée par l'enseignement auparavant (de quoi l'identifier ?) si l'on en croit les propos rapportés par Florence Mendez. "Je n'ai pas arrêté le métier de prof pour retrouver avec des gens comme toi", lui aurait lancé sa présumée harceleuse, avec qui elle aurait tenté d'apaiser les tensions. "Le soir de l'incident, j'ai écrit un mail à la personne incriminée, lui expliquant que je souffrais d'un trouble du spectre autistique, que la lecture de mon environnement n'était pas toujours la bonne et que si je trouvais sains les retours sur mon travail et les encourageais, rien ne justifiait une telle violence à mon égard", se souvient la jeune chroniqueuse. Mais la réponse n'a pas été celle qu'elle attendait, pourtant "très claire" : "Ce n'était pas son problème si j'étais autiste et trop sensible, Nagui m'a d'ailleurs tenu les mêmes propos par téléphone ensuite."

"J'ai reçu des centaines et des centaines de messages et commentaires de soutien. Parmi ceux-ci il y a des personnes qui ont vécu la même chose en travaillant pour les mêmes gens. J'espère juste donner de la force à tous ceux et toutes celles qui vivent une situation inacceptable pour la dénoncer. Tout le monde mérite de travailler dans des conditions saines et épanouissantes, commente également Florence Mendez dans la légende accompagnant la publication de son communiqué. Cela me ronge depuis des mois, pour moi c'était le seul dénouement possible. Je ne peux pas dénoncer les injustices en tant que chroniqueuse et me taire par peur lorsqu'elles m'arrivent à moi."