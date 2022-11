Diaporama : Une proche collaboratrice de Nagui accusée de harcèlement, premières réactions chez France Inter

1 / 15 Une proche collaboratrice de Nagui accusée de harcèlement, premières réactions chez France Inter

2 / 15 Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca

3 / 15 Florence Mendez accuse une proche collaboratrice de Nagui de harcèlement. © Instagram, mendez_florence

4 / 15 Nagui aux commandes de "La bande originale" sur France Inter avec Leïla Kaddour. © Instagram, naguiiiiiii

5 / 15 Florence Mendez accuse une proche collaboratrice de Nagui de harcèlement. © Instagram, mendez_florence

6 / 15 Nagui - 35 ème édition du Téléthon sur France 2 à Paris le 5 décembre 2021. Le compteur du Téléthon 2021 a atteint près de 74 millions d'euros de promesses de dons dimanche. © MPP / Bestimage © BestImage

7 / 15 Nagui et sa femme Mélanie Page - 33ème " Nuit des Molières " aux Folies Bergère à Paris le 30 Mai 2022. Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage

8 / 15 Nagui et sa femme Mélanie Page - Photocall du XVème gala pour la Fondation Recherche Alzheimer à l'Olympia à Paris le 14 mars 2022. Sous la direction artistique de P. Souchon, des grands noms de la chanson française se mobilisent autour d'un concert sur le thème " 2 générations chantent pour la 3ème". L'intégralité des bénéfices de cette soirée servira à financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. © Photo Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix

9 / 15 Nagui lors du photocall dans le cadre de la conférence de presse de France Télévisions au Pavillon Gabriel à Paris, France, le 24 août 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage Celebs during the photocall as part of France Television's press conference at Pavillon Gabriel in Paris, France, on August 24, 2021. © BestImage

10 / 15 Adèle Van Reeth lors de la 48ème édition du festival du film américain de Deauville © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage

11 / 15 Nagui - 35 ème édition du Téléthon sur France 2 à Paris le 5 décembre 2021. Le compteur du Téléthon 2021 a atteint près de 74 millions d'euros de promesses de dons dimanche. © MPP / Bestimage © BestImage

12 / 15 Nagui et sa femme Mélanie Page - Avant-première du film "Les fantasmes" au cinéma Pathé Wepler à Paris. Le 24 juin 2021 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

13 / 15 Exclusif - Nagui - Concert "Unis pour le Liban" à l'Olympia à Paris. Le 1er octobre 2020 Parrainé par le célèbre trompettiste I.Maalouf, ce grand concert caritatif a été retransmis depuis l'Olympia sur France 2. De nombreux artistes ont répondu présents pour cet événement hors norme, qui vise à récolter des fonds pour venir en aide au peuple libanais, touché par l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. L'intégralité des dons récoltés seront versés à La Croix Rouge libanaise. © Da Silva-Moreau / Bestimage © BestImage, Da Silva-Moreau

14 / 15 Adèle Van-Reeth - Festival du Livre de Paris 2022 au Grand Palais éphémère - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca