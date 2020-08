Léo (Secret Story) papa pour la 2e fois : la discrète annonce de naissance

Heureuse nouvelle pour Léo, ancien candidat de Secret Story. Le brun ténébreux qui avait intégré la Maison des Secrets en 2009 lors de la troisième saison du jeu d'enfermement de TF1 est devenu papa pour la deuxième fois. Une annonce très discrète faite sur Instagram.

Avec sa belle Alexandra, Léo a accueilli une adorable petite fille. Sur le réseau social de partage d'images, les jeunes parents sont en privé. Toutefois, la jolie brunette a changé sa biographie, passant de future maman à... "Mom of Bella 17/08/2020". C'est ainsi que nous apprenons la naissance de leur premier bébé ensemble, une petite fille prénommée Bella et née il y a tout juste une semaine, lundi 17 août.

Une annonce de naissance qui survient quelques semaines après que la grossesse de la belle Alexandra a été rendue publique. La jeune femme, ancienne blogueuse mode et beauté, est amie avec Jeremstar, lui aussi ex-blogueur spécialisé dans la télé-réalité et connu pour partager son quotidien avec ses 2 millions de followers sur Instagram. Le 2 juillet, alors qu'il retrouvait Alexandra pour un déjeuner en terrasse, celui qui officiait sur le plateau des Terriens du dimanche (C8) de Thierry Ardisson a publié des vidéos d'Alexandra le ventre déjà très très arrondi. "Elle est enceinte de huit mois, elle est hyper heureuse de devenir maman", avait-il lancé. Jeremstar avait également été invité à la baby shower d'Alexandra.

Rappelons que Léo est déjà papa. En effet, il a eu une fille prénommée Ora et née d'une précédente relation. De son côté, Alexandra découvre avec Bella les joies de la maternité. Une heureuse nouvelle pour l'ancien amoureux d'Émilie Nef Naf, gagnante de la saison 3 de Secret Story, qui s'est éloigné des projecteurs. Depuis sa participation à l'émission il y a déjà onze ans, Léo était devenu DJ à Berlin sous le nom de Zahir Lieben. Aujourd'hui, il a fait son retour à Paris et semble plus que comblé auprès de sa superbe Alexandra et de leur nouveau-né.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !