Secret Story : Un candidat bientôt papa, sa sublime compagne très enceinte

Plus de dix ans après sa participation à Secret Story 3 en 2009, Léo vit sa petite vie loin des projecteurs. L'ancien amoureux d'Émilie Nef Naf dans la Maison des Secrets file le parfait amour avec une très jolie brune prénommée Alexandra. Et ce n'est pas tout : la belle est enceinte, le couple s'apprête à accueillir son premier enfant !

Mercredi 1er juillet, Léo a lancé un appel en story sur son compte Instagram. "Je cherche un photographe pour faire un shoot de grossesse", a-t-il écrit, espérant des recommandations. S'il n'a pas précisé qui serait la femme enceinte photographiée, il s'agit bel et bien de sa compagne. Le candidat de télé-réalité est très discret sur sa vie privée, tout comme sa belle Alexandra. Alors qu'elle tenait un blog mode, la brunette a tout clôturé et même mis son compte Instagram en privé.

Toutefois, elle est amie de longue date avec Jeremstar, ex-blogueur spécialisé dans la télé-réalité. Et ce dernier, fort de ses 2 millions d'abonnés sur le site de partage d'images, est tout sauf rare sur les réseaux sociaux. Ses nombreux followers suivent son quotidien, des rendez-vous professionnels aux moments plus intimes. Mercredi 1er juillet, Jeremstar a déjeuné avec Alexandra comme il l'a montré en story. Attablé dans l'un des célèbres restaurants Le Paradis du fruit face à son amie, l'ancien blogueur n'a pu s'empêcher de faire remarquer le ventre très arrondi de la future maman, moulée dans une robe grise. "Qu'est-ce que c'est ?", lui a demandé l'ancien chroniqueur de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens ! (C8). Ce à quoi Alexandra a répondu : "C'est mon bébé !" Et Jeremstar, qui s'est éloigné du devant de la scène après avoir été mêlé à un scandale sexuel, de poursuivre : "Elle est enceinte de huit mois, elle est hyper heureuse de devenir maman. Et en plus, c'est ouf, parce qu'à part du ventre, tu n'as grossi de nulle part."

Rappelons qu'après son passage dans Secret Story, Léo avait pris ses distances avec les médias. Il avait finalement été retrouvé à Berlin, où il était devenu DJ sous le nom de Zahir Lieben. Dans les semaines à venir, il deviendra papa pour la deuxième fois. En effet, l'ancien camarade du défunt François-Xavier dit FX dans Secret Story est le père d'une petite née d'une précédente relation.