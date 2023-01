Les 12 coups de midi : Enorme couac dans l'émission, plus de 390 000 euros au coeur du bug

Samedi 21 janvier 2023, les téléspectateurs ont pu être témoins d'un énorme bug sur le plateau des 12 coups de midi. Alors que Jean-Luc Reichmann ne cessait de teaser l'annonce du grand gagnant d'une cagnotte mise en jeu depuis des mois, la production a rencontré un petit problème technique d'affichage. Au lieu de dévoiler le fameux nom de l'heureux élu, un message d'erreur s'est affiché en bas de l'écran. Un couac qui a beaucoup fait parler, d'autant plus qu'il n'est pas le premier ces derniers mois...

Très proche de son public et gêné de cette situation inattendue, le célèbre animateur a tenu à réparer l'erreur ce dimanche 22 janvier. Sur son compte Instagram, il a posté une vidéo où l'on peut le voir passer un coup de téléphone à la gagnante afin de lui annoncer la grande nouvelle. "En direct de la maison aujourd'hui, dimanche ! 390 200 € pour la Bretagne !!!", a-t-il écrit en légende de sa publication. Mine fatiguée et cheveux décoiffés, Jean-Luc Reichmann arbore tout de même un grand sourire et affiche sa bienveillance habituelle. "Hier, il y a eu une dame qui a gagné 390 200 euros. Et donc les huissiers ont appelé hier, et maintenant, je vais essayer d'appeler cette dame en direct. Je ne vous promets rien du tout. Je croise les doigts pour que ça marche", a-t-il expliqué face caméra.