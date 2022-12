Les 3 meilleurs jeux éducatifs à faire découvrir à votre enfant pour Noël

Achetez ce Puppy Eveil Progressif de Fisher-Price à 21,90 € sur Amazon

Apprendre grâce à un personnage interactif tout doux, c'est le rêve de tout enfant. On vous prévient, Puppy va dès les premiers instants devenir son meilleur ami. Son design en forme de chien en peluche est des plus mignons. Il fait en plus la conversation et chante pour votre petit. Il l'accompagnera en plus durant de nombreuses années grâce à ses 3 modes différents adaptés à son évolution. Pour le faire parler, votre petit doit presser différentes parties de son corps. Coeur, oreille, mains droite et gauche, pieds droit et gauche, autant de zones où des mystères sont à découvrir. Sa motricité va ainsi pouvoir être stimulée en premier lieu. Puis vient les connaissances.

Premier niveau, des mots simples au nombre de 100, couleurs, alphabet et parties du corps vont notamment être prononcées. À votre enfant de les retenir. Pour les un peu plus grands, ce ne sont plus des mots mais des phrases complètes drôles qu'il pourra entendre. Il s'agira ici de consolider les précédents acquis et de les mettre en situation. Enfin, l'imagination de votre enfant va devenir sans limite avec les chansons et expressions déclamées par Puppy. Il pourra apprendre à parler en essayant de les reprendre. La musique va envahir votre salon !