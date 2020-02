Les Enfoirés 2020 : Date de diffusion du concert et détails sur la soirée

Le spectacle des Enfoirés revient très bientôt sur TF1 ! La chaîne privée a officialisé la date de diffusion via un communiqué et il s'agit du vendredi 6 mars 2020. Le show annuel au profit des Restos du Coeur est baptisé cette fois-ci 2020, le Pari(s) des Enfoirés. Il a été enregistrée à l'AccorHotels Arena à Paris lors de la tournée qui s'est déroulée entre le 15 et le 20 janvier dernier.

Comme son nom l'indique, la ville de Paris sera mise à l'honneur par les trente-quatre artistes réunis pour offrir une belle soirée aux téléspectateurs. Dès les premières minutes, le souvenir de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes en avril 2019, sera présent puisqu'il s'agira du tableau d'ouverture. Plus tard, un hommage à Johnny Hallyday ne manquera certainement pas d'émouvoir le public. La troupe au complet interprétera alors Vivre pour le meilleur du rockeur décédé en 2017.

En plus des traditionnels Enfoirés Zazie, Patrick Bruel, Kad Merad, Amel Bent, Jenifer, Christophe Willem ou encore Christophe Maé, la production a recruté des petits nouveaux, à savoir la chanteuse Vitaa, le rappeur Black M et l'humoriste Inès Reg. Autre grande nouvelle, Véronique Sanson sera de la partie, vingt ans après sa dernière représentation pour le collectif aux côtés d'Eddy Mitchell, Michel Sardou et Michael Jones. Une de retrouvée mais une de perdue puisque Lorie a fait savoir qu'elle ne participerait pas à l'événement cette année en raison de pépins de santé, elle qui est devenue une figure incontournable de la troupe ces dernières années.

Le week-end du 6 mars marque une date importante pour les Restos du Coeur puisqu'il s'agira de la collecte nationale des Restos. Les bénévoles de l'association et des milliers de magasins en France collaboreront pour venir en aide aux plus démunis. A noter bien sûr qu'un double CD et DVD du concert sera mis en vente dès le lendemain de la diffusion sur TF1. Chaque vente permet à l'association de distribuer dix-sept repas. Le spectacle des Enfoirés est l'un des programmes les plus regardés de la télévision et rassemble chaque année des millions de fidèles. L'an passé, le 8 mars 2019, ce sont 8,9 millions de personnes qui étaient au rendez-vous.